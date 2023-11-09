سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس 9-11-2023

جاء سعر اليورو اليوم الخميس 9-11-2023 في البنوك المصرية، باستقرارًا خلال بداية التعاملات، وسجل سعر الشراء بين 32.38 و33.32 جنيه، وعن البيع بين 32.71 و33.71 جنيه، بحسب البيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

ونرصد في السطور التالية سعر اليورو اليوم الخميس 9-11-2023 في البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، الشراء 32.44 جنيه، و32.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر، الشراء 32.44 جنيه و32.75 جنيه البيع، أي نفس السعر في الأهلي المصري.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في أبوظبي الإسلامي، الشراء 32.62 جنيه، و32.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB جاء بـ32.54 جنيه للشراء، و33.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سعر اليورو في بنك القاهرة بـ32.62 جنيه للشراء و32.77 جنيه للبيع.