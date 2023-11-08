طريقة التقديم في معهد معاوني الأمن 2023.. المميزات والشروط

يهتم الكثير من الشباب الراغبين في التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 بمعرفة كيفية التقديم، بعد ما أعلنت وزارة الداخلية منذ أيام فتح باب التقديم منذ السبت الماضي، الموافق 4 من نوفمبر الجاري، على أن يستمر التقديم حتى يوم الخميس المقبل والموافق 7 ديسمبر المقبل.

وأوضحت وزارة الداخلية التفاصيل الكاملة الخاصة بالتقديم في معهد معاوني الأمن 2023، ونوضح من خلال هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن مميزات التقديم في معهد معاوني الأمن 2023، وكيفية التقديم به.

مميزات التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

كشفت وزارة الداخلية عن مميزات التقديم في معهد معاوني الأمن 2023، والتي جاءت كالتالي:

- تتحمل الدولة النفقات الخاصة بالتعليم والإعاشة والتدريب الخاصة بالطلبة أثناء الدراسة بالمعهد.

- يحصل الطالب على مكافأة شهرية على مدار فترة الدراسة.

- يتيح المعهد للطلبة حق الاستفادة من الخدمات الصحية وفقاً لقواعد التأمين الصحي للطلبة خلال فترة الدراسة.

- يستطيع الطالب الاستفادة من النظام العلاجي وفقاً للقواعد المقررة بهيئة الشرطة عقب التخرج.

- يحصل الأوائل المتفوقون على جوائز مادية ومعنوية، فضلاً عن حق الدارسين في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته، وجميع المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

وعلى الراغبين في التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 الدخول لموقع وزارة الداخلية عبر محرك البحث جوجل على الإنترنت، واختيار خدمات معهد معاوني الأمن ثم التسجيل، أو الدخول مباشرة للتقديم عبر الرابط.