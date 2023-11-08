الحصول على معاش دون التعيين بالحكومة أو القطاع الخاص في خطوات

عند الوصول إلى سن التقاعد، يبدأ الموظف في السعي للحصول على معاشه، الذي يساعده على تلبية احتياجاته، وفيما يلي طريقة الحصول على معاش حتى لو لم تكن موظفا بالقطاع العام أو الخاص.

ويعتقد الكثير من المواطنين أنه حتى يستطيعوا الحصول على معاش شهري لابد أن يكونوا سبق لهم التعيين في وظيفة، ولكن تتيح وزارة التضامن الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة فرصة الاشتراك في التأمين ليتمكنوا من الحصول على معاش شهري فور الوصول لسن التقاعد، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية اشتراك العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي، وفق وزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

كيفية الحصول على معاش دون التعيين في وظيفة ثابتة؟

- يقوم الراغبون في التأمين على أنفسهم من أصحاب العمالة غير المنتظمة بتقديم النموذج رقم 1 والخاص بطلب الاشتراك إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه.

- تقديم صورة من شهادة الميلاد المميكنة الخاصة بالراغب في الاشتراك بالتأمين.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- تقديم بيان من المؤمن عليه يفيد بتحديد مدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاشا آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

- تقديم تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة، عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- تقديم شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- تقديم بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.