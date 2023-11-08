نائب: مصر تواجه المخطط الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية بكل حزم

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ، إنّ مصر كانت واعية بمخطط إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، وعملت على مواجهته بكل حزم وصرامة، إلى جانب الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة، وحفظ الأمن القومي المصري، والحفاظ على كل شبر من أرض سيناء الغالية.

وأوضح الهضيبي، أنّ إسرائيل تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر دفع الفلسطينيين من داخل قطاع غزة إلى سيناء، من خلال تضييق الحصار الذي دخل يومه الـ31 على القطاع، ودفعهم نحو النزوح جنوبا باتجاه سيناء، أو استقطاب قوى دولية لتتولى إدارة القطاع بديلا عن حماس.

وشدد رئيس «برلمانية الوفد في مجلس الشيوخ»، على أنّ الرئيس السيسي أكد في أكثر من مناسبة رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية، وأنّ سيناء كانت وستظل أرض مصرية ولا مجال للتفريط فيها أيا كانت الضغوط، وهو تعبير عن الموقف المصري الشعبي أيضا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنّ الرئيس لا يكف عن التواصل مع جميع الفاعلين الدوليين من أجل خلق رأي عام عالمي مؤيد لوقف إطلاق النار، حيث تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استعرض فيه الرئيسان نتائج الاتصالات والتحركات الدبلوماسية الدولية والإقليمية لاحتواء الموقف الفلسطيني الإسرائيلي، وجهود وقف إطلاق النار لحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق أو إبطاء.

رفض محاولات تهجير الفلسطينيين

وأكد أنّ مصر تقف بقوة ضد أن تسيطر إسرائيل أمنيا على قطاع غزة، وتكوين أي إدارة دولية للقطاع بدلا من التوافق بين المكونات الفلسطينية، والإصرار على وقف إطلاق العدوان الإسرائيلي على القطاع، فضلا عن رفض الضغوط التي تمارس على الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم من أراضيهم سواء في الضفة الغربية أو غزة، ورفض المشاركة في أي تحالف دولي لإدارة غزة، حتى ولو بشكل مؤقت، لأن مثل هذه الأمور تتحول إلى وضع قائم ودائم.

ولفت إلى أنّ الحل هو تكوين دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والعمل على ذلك فورا.