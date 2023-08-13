انطلاق فعاليات برنامج التوعية «ريحانة» في مركز شباب السلام بالسويس

نفذت الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع إدارة تنمية النشء بالمديرية، فعاليات اللقاءات التعريفية للبرنامج القومي القيادي للتوعية وصقل مهارات الفتيات تحت شعار «ريحانة»

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، أن فعاليات برنامج ريحانه تأتي تحت رعاية قرينة الرئيس انتصار السيسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبدعم من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وبإشراف عادل الشيمى مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.

تنفيذ البرنامج بحضور 25 فتاة بمركز شباب السلام

وأفاد بيان صادر عن مديرية الشباب والرياضة بالسويس، أن فعالية البرنامج التي أقيمت بمركز شباب السلام بمشاركة 25 فتاه بالمرحلة السنية من 10 إلى 18 سنة، يهدف البرنامج لصقل مهارات الفتيات بالشكل الذي يمكنهم بالتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن في المجتمع والتعرف على أمثل الأليات للتغلب على أي صعوبات تواجهن في مختلف نواحي الحياة.

مهارات التواصل وفنون الحوار في برنامج ريحانة

ولفت بيان المديرية إلى أن برنامج ريحانة قد تضمن بالفعالية التي أقيمت بمركز شباب السلام، بحي فيصل بمحافظة السويس، يهدف إلى تعريف الفتيات بمبادرة ريحانه وسبب تسميتها بذلك وشرح الأهداف التي تسعي المبادرة لتحقيقها، وكذا مهارات التواصل وأهميتها في الحياة، ويناقش عددا من المحاور الهامة فن الإتيكيت والحقوق القانونية للفتاة والتغذية السليمة وتعزيز دور الفتيات في بناء المجتمع من خلال القيادات النسائية و الرياضة وريادة الأعمال والمشاركة في الحياة السياسية وغيرها من المحاور المهمة، مثل كيفية احترام الرأي والرأي الأخر وزيادة وعي الفتيات بحقوقهن في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وقانون حماية المرأة و تعريفهن بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.