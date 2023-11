رئيس جامعة السويس يستقبل وفدا صينيا لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس وفدًا من جامعتي شنغهاي جياوتونغ، وجياشينغ الصينيتين في إطار التعاون العلمي المشترك بين الجامعات المصرية والصينية، بحضور الدكتور شريف فهمي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية العلوم، وضم الوفد الصيني دكتور Rhonghou liu الأستاذ بجامعة شنغهاي جياوتونغ والدكتور Weixing Cao الأستاذ بجامعة جياشينغ.

تعاون بين كلية علوم السويس والجامعات الصينية

وصرح الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة، في بيان صحفي، أن زيارة الوفد الصيني تأتي في إطار التعاون بين كلية العلوم بجامعة السويس والجامعات الصينية، مشيراً إلى أنه بحث مع الوفد فرص تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات على مستوى الباحثين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات بالكليات، وكذالك إمكانية تبادل الزيارات العلمية بين الجانبين، لاسيما وأن جامعة شنغهاي تُعد من ضمن أفضل ثلاث جامعات في الصين وفقًا للتصنيفات العالمية.

إلقاء محاضرات علمية ضمن الزيارة

وأعلنت جامعة السويس عبر الموقع الرسمي لها، أن الزيارة تتضمن إلقاء محاضرات علمية بكلية العلوم الأولى للدكتور Rhonghou liu الأستاذ بجامعة شنغهاي جياوتونغ بعنوان «Research and Development of Biomass Conversion Technologies»، بالإضافة إلى محاضرة أخرى للدكتور Weixing Cao الأستاذ بجامعة جياشينغ بعنوان «Effects of zeolite and trace elements on biogas production from alkaline hydrogen peroxide pretreated sweet sorghum bagasse slurry»