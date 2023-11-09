تعرف على مميزات منحة go digital لمبادرة ابدأ.. تدعم التحول الرقمي

قدمت مبادرة «ابدأ» لدعم وتطوير الصناعة في مصر، مبادرة من شأنها دعم التحول الرقمي للمصانع المصرية، بما يواكب استراتيجية التحول الرقمي، وتسمى تلك المنحة بـ«Go digital»، ويتساءل العديد من المواطنين حول ما تستفيد به مشاريعهم في حين الاشتراك في تلك الندوة.

منحة go digital التابعة لمبادرة ابدأ

وأعلنت مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة في مصر، أن منحة «go digital» تحقق العديد من المنافع للمواطنين في حال اشتركوا بها، حيث تستهدف المنحة دعم التحول الرقمي داخل المصانع، ويأتي ذلك من خلال حوكمة دورات العمل الداخلية للمصانع، ويأتي ذلك من خلال تنفيذ البرامج المعتمدة من أجل إدارة المؤسسات الصناعية والمعروفة باسم ERP Systems، بتكلفة تنفيذ مجانية وتكلفة تشغيل مخفضة، ويتم ذلك بالشراكة مع العديد من البرامج المتخصصة من الشركات المصرية والعالمية.

مميزات مبادرة ابدأ

وهناك عدد من المميزات التي تقدمها منحة go digital لدعم التحول الرقمي التابعة لمابدرة ابدأ، أبرزها الحصول مجاناً على نظام إدارة داخلى مع دفع تكلفة مخفضة نظير التشغيل والدعم الفني المستمر، هذا بالإضافة إلى ضمان جودة تنفيذ البرنامج من خلال إشراف خبراء واستشاريين من «ابدأ» على التنفيذ.

وتشمل مميزات المنحة، ضمان سرية البيانات حيث لا يمكن لأي جهة حكومية أو خاصة بما فى ذلك «ابدأ» الوصول للبيانات الخاصة بالمصنع، وكذلك التعامل مع موردين معتمدين من «ابدأ» بعد مرورهم على مراحل المراجعة والاعتماد.