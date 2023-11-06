«أزهر القليوبية»: تطوير مركز الحاسب الآلي ببنها ضمن خطة التحول الرقمي

أعلن الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية القليوبية للأزهر، افتتاح مركز الحاسب الآلي بمنطقة القليوبية الأزهرية بعد تطويره وتحديثه وتزويده بالأجهزة الحديثة، ضمن خطة التحول الرقمي، وتحسين خدمات تدريب المعلمين ورفع كفاءة العاملين.

أوضح بيان رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية، أن الافتتاح جرى بمشاركة الشيخ عبد الموجود دسوقي، مدير عام العلوم الشرعية والعربية، والدكتور محمد فخري، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومديري المنطقة ومنى عجمي مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي بالقليوبية.

تفعيل دور مركز الحاسب الآلي بالمنطقة

وأكد «خضر» أهمية تفعيل دور مركز الحاسب الآلي بمنطقة القليوبية الأزهرية من أجل رفع كفاءة المتدربين من المعلمين والإداريين؛ لتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم، بما يصب في مصلحة تطوير العمل بالأزهر الشريف، وضمن خطة التحول الرقمي وتحسين البيئة التكنولوجية لتحسين مهارات المعلمين.

تكريم جميع أعضاء قسم الكمبيوتر التعليمي

أضاف «خضر» أنه جرى خلال الافتتاح تكريم جميع أعضاء قسم الكمبيوتر التعليمي والمتميزين منهم بالمعاهد الأزهرية بالإضافة إلى المتميزين في مبادرة أنا الراقي بأخلاقي، مشيرًا إلى أنه جرى توجيه الشكر للقائمين على هذا العمل مؤكدا ضرورة تطوير العمل وتحديثه بكافة الإدارات والأقسام.

أوضحت منى عجمي مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي بأزهر القليوبية، في بيان للإدارة المركزية لأزهر القليوبية، أن دخول مركز الحاسب الآلي بديوان المنطقة ببنها يعد نواة حقيقية نحو تطوير شامل لمنظومة العمل وتحسين كفاءة المعلمين والإداريين من خلال تطبيق أحدث التقنيات المتطورة في منظومة التدريب والتحول الرقمي والعمل الإداري بالمنطقة.

أضافت «عجمي» أن فتح المركز بعد تطويره فرصة حقيقية لجميع الأطراف المعنية للحصول على المعلومات بدقة وسرعة، مشيرة إلى أن تطبيق التحول الرقمي أكثر من مجرد تحميل بيانات أو إحصاءات بل إتاحة فرص متساوية للعاملين والمتعلمين وأولياء الأمور للتواصل والحصول على الخدمات عبر المنصات الإلكترونية من خلال تأمين خصوصية المعلومات وسرية البيانات وعدم الكشف عنها إلا للمختصين فقط، والدقة للحصول على البيانات والمعلومات بشكل صحيح ومنظم ومتكامل للأشخاص المصرح لهم فقط في أقل وقت ممكن خاصة لأصحاب القرار.