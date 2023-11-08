جنوب سيناء تختتم أنشطة دعم فرق الجوالة بمشاركة 90 شابا

قال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه جرى تنظيم حفل ختام أنشطة دعم فرق الجوالة بـ4 مراكز، وبمشاركة 90 شابا، وذلك استكمالا لتنفيذ برامج خطة دعم فرق الجوالة بالمحافظات.

نتيجة المبادرة

وأضاف «فتحي» في بيان صحفي أن لجنة تقييم المشروعات المجتمعية تضمنت أحمد عبد العزيز وكيل المديرية وربيع قرني والدكتورة سمية سمير مندوب وزارة الشباب والرياضة.

و جاءت النتيجة بفوز مركز التنمية الشبابية بالطور بالفوز بالمركز الأول في المبادرات.

وفي نفس السياق، استضافت المدينة الشبابية بشرم الشيخ ورشة عمل للتدريب على المسح المكاني والبيانات الوصفية للهيئات الشبابية و الرياضية.

وتنظم هذه الورشة الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي والإدارة العامة لنظم التطبيقات والدعم الفني، انسجامًا مع استراتيجية الدولة المصرية لتطبيق الميكنة والتحول الرقمي في جميع الخدمات باستخدام أحدث النظم والتقنيات العالمية. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق طفرة تكنولوجية في مختلف القطاعات الحكومية لخدمة سياسة الدولة في تطبيق الحوكمة والميكنة وتطوير الخدمات، كجزء من أهداف التنمية المستدامة.