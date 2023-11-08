ضبط 53 سيارة ومعدة بناء شاركت في التعدي على الأراضي الزراعي بكفر الشيخ

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ضبط وتشوين السيارات والمعدات المشاركة في البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وإيداعها مخازن الوحدة.

مصادرة مواد البناء المستخدمة في التعديات

ووجّه «موافي»، بمصادرة جميع مواد البناء المستخدمة بالفعل في أعمال التعديات، وعمل المحاضر اللازمة لأصحاب السيارات الذين تم ضبطهم في موقع ومكان التعدي، حتى لا تتكرر أعمال التعديات مرة أخرى.

وشدّد «موافي»، علي اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب السيارات التي تنقل مواد البناء لاستخدامها في التعدي على الأرض الزراعية، مع المتابعة المستمرة على مدار اليوم ليلاً ونهاراً لضبط أي معدات أو سيارات تُساهم في أعمال التعديات على الرقعة الزراعية.

ضبط أكثر من 53 سيارة ومعدة

الجدير بالذكر أنّ الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ قد قامت خلال أيام الأسبوع الجاري وحتى اليوم بضبط أكثر من 53 سيارة ومعدة ساهمت في التعديات على الأراضي الزراعية، بمشاركة نواب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى ورؤساء قرى مركز كفر الشيخ.