 «عبدالرحمن» الثاني عالميا ببطولة مستر أولمبيا للقوة البدنية: حققت هدفي رغم الإصابات

نجح البطل المصري عبد الرحمن زكي، ابن محافظة الإسماعيلية في الحصول على المركز الثاني عالميًا ببطولة مستر أولمبيا للقوة البدنية بأمريكا، بمشاركة 20 دولة حول العالم.

وقال عبد الرحمن زكي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن بطولة مستر أوليمبيا كانت صعبة من حيث الإعداد لها إلى جانب الإصابات التي تعرض لها، مشيرًا إلى أن الاستعداد للبطولة العالمية بدأ منذ أكثر من 12 شهرا.

عبد الرحمن: سعيد لرفع علم مصر في البطولة

وقال عبد الرحمن إنه سعيد لحصوله على المركز الثاني ببطولة العالم للقوى البدنية، بعد فترة كبيرة من التدريبات والاستعداد البدني والنفسي للبطولة.

وتابع: هذه أول مشاركة لي في البطولة، وخلال الفترة المقبلة سأشارك في أكثر من بطولة على مستوى العالم، حتى أحصل على المركز الأول عالميًا ببطولة العالم للقوى البدنية، ورفع علم مصر في الدول الأجنبية.

وتابع: تعرضت لعدة إصابات، ولكن أصررت على السعي لتحقيق هدفي وتخطي الإصابات، مضيفًا: «فترة الإعداد شهدت تركيزًا كبيرًا والتزامًا بتدريبات مكثفة وأنظمة غذائية سليمة».

يذكر أن اللاعب عبد الرحمن زكي، كان قد حصد لقب بطولة العالم للقوي البدنية عام 2021، التي أقيمت في دولة البرتغال.