تدريب 27 موظفا ضمن برنامج «ديواني كفء» في جنوب سيناء (صور)

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فعاليات برنامج «ديواني كفء» للمناصب التنفيذية بديوان عام محافظة جنوب سيناء، وذلك في مدينة الطور.

فعاليات برنامج «ديواني كفء»

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن فعاليات برنامج «ديواني كفء» تأتي في إطار التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومحافظة جنوب سيناء، لتدريب 27 موظفا من العاملين بديوان عام المحافظة لمدة 20 يوما، في الفترة من 15 أكتوبر حتى 9 نوفمبر 2023، وذلك بمركز تمكين المرأة بمدينة الطور محافظة جنوب سيناء.

وأوضح المحافظ، أنه تم تصميم البرنامج خصيصًا ليتناسب مع احتياجات الموظفين الإداريين بديوان عام المحافظة، من أجل تطوير جانبي المعرفة والمهارات العملية لديهم، ومن ثم النهوض بمستوى مقدمي الخدمة للمواطنين.

دور البرنامج في خدمة المواطنين

يذكر أن المادة العلمية التي يتم تقديمها خلال فترة البرنامج تتنوع ما بين محاضرات وورش عمل ودراسات حالة عملية، لتشمل محاور التميز المؤسسي، والتحول الرقمي، وأمن المعلومات والبيانات الضخمة، والمرونة الاستراتيجية، ومهارات التنظيم وبناء فرق العمل، والتسويق، وإدارة الأزمات، والمراسم والبروتوكولات ومهارات التحدث أمام الجمهور، والتحديات الاقتصادية، والمشروعات القومية.