«لو مفيش قايمة».. كيف تحصل الزوجة على منقولاتها الزوجية؟

أكد علي صبري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن أصل قائمة المنقولات الزوجية أن تكتب في وثيقة تأخذ الشكل القانوني تحت بند إيصال الأمانة، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة ‏تقيم الزوجة الدعوى الخاصة بقائمة المنقولات الزوجية بمحكمة الجنح، ويصدر حكم بحق الزوج بالحبس حال الامتناع عن تسليم قائمة المنقولات الزوجية.

قائمة المنقولات الزوجية

وأضاف المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة لـ«الوطن» أنه يحق للزوجة أن تحصل على حكم قضائي بقائمة المنقولات الزوجية أو حتى بقيمتها المادية كاملة، حتى في حال إن لم يكن الزوج موقعًا على قائمة المنقولات قبل الزواج، وذلك من خلال إقامة دعوى رد أعيان جهاز أمام محكمة الأسرة.

وأشار صبري إلى أن صحيفة الدعوى تعتبر تفصيلا لمنقولات الزوجة التي يجب على الزوج ردها سواء التي اشتراها هو أو الزوجة، وذلك من خلال شهادة الشهود فقط، أو تقديم فواتير الشراء، وفي هذه الحالة يعتبر القاضي ما ذكرته الزوجة المدعية داخل صحيفة الدعوى هي قائمة منقولاتها.

توثيق قائمة المنقولات الزوجية

وأوضح المحامي بالاستئناف العالي فيما يخص توثيق قائمة المنقولات الزوجية بالشهر العقاري، أنه لا يوجد بند في القانون خاص بذلك الشأن، ولكن باعتبارها محررا عرفيا، البعض يلجأ إلى اثبات تاريخ في الشهر العقاري لتكون ورقة رسمية.