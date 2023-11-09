شروط التقديم للدراسات العليا للفصل الدراسي 2032 – 2024 جامعة السويس

أعلنت جامعة السويس عن شروط قبول المتقدمين لمرحلة الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة السويس للفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2023/2024.

شروط القيد لدرجة الدبلومة التخصصية (علوم الحاسب)

وقد تضمن إعلان جامعة السويس، أن شروط القيد لدرجة الدبلومة التخصصية (علوم الحاسب) هي أن يشترط لقبول الطالب بأن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في فرع التخصص من إحدى كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية أو ما يعادلها من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وأن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من كلية العلوم تخصص، علوم حاسب، من إحدى كليات العلوم بالجامعات المصرية أو ما يعادلها من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

شروط القيد لدرجة الماجستير (علوم الحاسب)

فيما جاءت شروط القيد لدرجة الماجستير (علوم الحاسب)، بأن يكون الطالب حاصلا على درجة البكالوريوس الحاسبات والمعلومات فرع التخصص من إحدى كليات الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير عام جيد على الأقل، ويجوز قبول قيد الطالب لدرجة الماجستير إذا كان حاصلا على دبلوم الدراسات العليا في مجال التخصص من إحدى كليات الحاسبات والمعلومات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

دبلومة مهنية (تكنولوجيا معلومات الأعمال)

أما شروط الالتحاق بمرحلة دبلومة مهنية (تكنولوجيا معلومات الأعمال)، فيشترط لقبول الطالب ان يكون حاصلا على بكالوريوس من كليات أخرى من احدى الجامعات المعتمدة من المجلس الاعلي للجامعات المصرية أو من معهد علمي معترف به ومعادل من المجلس الاعلي للجامعات ولابد ان ينطبق عليها قانون تنظيم الجامعات، واستيفاء شرط اللغه ويتم القبول الطلاب الوافدين حسب القواعد السابقة.