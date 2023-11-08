البرومو الرسمي لفيلم «بلوموندو» بطولة حسن الرداد قبل طرحه في السينمات

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «بلوموندو» بطولة الفنان حسن الرداد، البرومو الرسمي للفيلم، في ضوء الحملة الدعائية للعمل المُقرر طرحه في دور العرض بمصر والوطن العربي وسينمات الخليج، اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر الجاري.

وظهر حسن الرداد، في البرومو الرسمي لفيلم «بلوموندو»، وهو يدخل في علاقات غرامية كثيرة مع عدد من الفتيات، مستغلًا فترة سفر زوجته خارج البلاد، ليواجه العديد من المواقف الكوميدية والساخرة مع أصحابه، كما أنه سيُقدم أغنية ضمن الأحداث تحمل اسم «أنا جامد».

أبطال فيلم بلوموندو لـ حسن الرداد

الفيلم من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمود حافظ، رحاب الجمل، إنجي وجدان، محمد محمود، عمرو عبدالجليل، بدرية طلبة، وهو من تأليف حازم ويفي، إخراج ياسر سامي.

تدور القصة حول بلوموندو الشاب الذي يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من إحدى السيدات، وتنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب ما، الأمر الذي يجعله يسعى لتغيير ما يحدث له، ويتفاجئ أن هناك أمورًا كانت تحدث في الخفاء دون علمه.