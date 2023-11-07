بدء عرض فيلم «بلوموندو» في مصر والدول العربية 15 نوفمبر

أعلنت الجهة المنتجة لفيلم «بلوموندو» موعد عرض العمل في دور السينما، بعد فترة طويلة من التحضيرات على مدار الأيام الماضية.

الموعد النهائي لعرض فيلم «بلوموندو» لـ حسن الرداد

ومن المقرر أن يكون يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر، هو الموعد النهائي لـ عرض الفيلم، بجميع دور السينما في مصر ودول الخليج والعالم العربي.

أبطال فيلم «بلوموندو»

يُشار إلى أنَّ فيلم «بلوموندو» بطولة حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نورالدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد، وإنجي وجدان ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامي.

أحداث فيلم «بلوموندو»

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، إذ يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسا على عقب.