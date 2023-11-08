تفاصيل طرح وحدات «سكن لكل المصريين» قبل الإعلان عنها رسميا

حصلت «الوطن» على نسخة من الشروط والضوابط الجديدة الخاصة ببرنامج «سكن لكل المصريين»، وذلك عقب اعتماد مجلس الوزراء إقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري الخاص باستيعاب طلبات المتقدمين لحجز الوحدات، ممن هم خارج الأولوية بالإعلان الأخير.

تفاصيل طرح وحدات سكن كل المصريين

1- الإعلان المقبل للمواطنين عبارة عن إعلان تكميلي، لمن هم خارج الأولوية بالإعلان السابق، لاستكمال الحجز ولكن بالشروط والأسعار الجديدة.

2- من حق المتقدمين للإعلان السابق ممن لم يسحب مقدم الحجز، التحويل بمواقع داخل المحافظات إلى أقرب مدينة جديدة متاح بها قطع أراضي، ويمكن إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

3- سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيها بالتقسيط، بكل المدن.

4- بالنسبة للأسعار في مدينة برج العرب، أصبحت طبقا للإعلان الجديد 530 ألف جنيه.

متوسط الدعم الممنوح للمواطنين

5- جميع الأسعار المعلن عنها طبقا للشروط الجديدة، والجاري طرحها قريبا بمعرفة صندوق الإسكان بقيادة مي عبدالحميد، قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى، مع تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على هذه الوحدات، ليصبح 10 آلاف جنيها للأعزب، و13 ألف جنيها لمن يعول أسرة، وذلك في حسب المتغيرات الاقتصادية، مع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه، مع تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلا من 15%، على أن يتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات، هي مدة إنشاء الوحدات.

6- وتضمنت الشروط سعر العائد على التمويل العقاري لتصبح 7.5 % ثابت طوال فترة التمويل، بحد أقصى 20 سنة، وأن يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%، على أن يتم مخاطبة البنك المركزي لتعميم القرار على جهات التمويل بجمهوريه مصر العربية، أسوة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2022، ووفقا للقرار المعتمد، فإن الحد الأقصى للدعم النقدي الممنوح للمواطنين بواقع 120 ألف جنيها عند مستوى الدخل الشهري 3500 جنيها شهريا، ويتدرج ليصل إلى 5000 جنيها عند مستوى الدخل 7000 جنيها شهريا، على ألا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطنين الممولين في إطار هذا البروتوكول عن 90 ألف جنيها.

كانت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلنت أن جمالي التمويل العقاري الممنوح للمواطنين حتى الآن بلفت ما قيمته أكثر من 60 مليار جنيها مصري من 31 بنكا وشركة تمويل عقاري.

وكان قرار مجلس إدارة الصندوق، تضمن الموافقة على الشروع في تنفيذ 130 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة بشرط توافر الأراضي المطلوبة لها وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.