ضبط 53 مخالفة متنوعة في عدد من المخابز والمحال بالدقهلية (صور)

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، شن العديد من الحملات الرقابية بالادارات التموينية، اليوم، للرقابة على المخابز والأسواق.

حملات تموينية مفاجئة في الدقهلية

وأوضح «دايرة»، في بيان، أن الحملات التموينية جاءت بكل من مركز المنصورة ، دكرنس، شربين، تمى الامديد ، نبروه ، طلخا ، بلقاس، إذ تم المرور على 50 مخبز للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمي، أو عذر قهري عن الإنتاج، والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات.

وأكد «دايرة»، تحرير 39 مخالفة وإنذارا لعدد من المخابز، و14 محضرا، منها 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر شهادة صحية، ومحضر سلع مجهولة المصدر، و3 محاضر لعدم الإعلان عن وجود مخازن، ومحضرين لمزاولة نشاط بدون ترخيص.