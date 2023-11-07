مميزات الحصول على تأشيرة مستثمر زائر في السعودية.. لجميع دول العالم

كشفت وزارتي الخارجية والاستثمار بالمملكة عن إطلاق المرحلة الثانية من إمكانية الحصول على تأشيرة مستثمر زائر في السعودية لتشمل جميع دول العالم الكترونيًا، وذلك «ضمن حزمة من المشروعات التطويرية للخدمات القنصلية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030»، وفقما نشر بوكالة الأنباء السعودية «واس».

المملكة تتيح استخراج تأشيرة مستثمر زائر في السعودية

وقال محمد أبا حسين، وكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة، إن المملكة أتاحت إمكانية استخراج تأشيرة مستثمر زائر في السعودية الكترونيًا، وذلك للأجانب ومنسوبي المنشآت الأجنبيبة، حيث يمكنهم ذلك من خلال المنصة التابعة لوزارة الاستثمار وهي «استثمر في السعودية».

وأضاف أن المنصة ستتيح إمكانية معالجة الطلب وإصدار التأشيرة بشكل رقمي من المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية.

مميزات الحصول على تأشيرة مستثمر زائر

وأوضح أن مميزات تأشيرة مستثمر زائر في السعودية هي كالآتي:

- تتيح تلك التأشيرة إمكانية الإقامة في المملكة لمدة عام.

- يمكن حتى الحصول على التأشيرة الفورية لغرض الزيارة للإطلاع على فرص الاستثمار.

وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، السفير علي بن عبدالرحمن اليوسف، إن إطلاق الوزارة لهذه الخدمة ويأتي ضمن حزمة من المشروعات التطويرية للخدمات القنصلية، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال جذب المزيد من شرائح المستثمرين حول العالم، لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى لتحريك عجلة الاقتصاد.