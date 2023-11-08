«حملة السيسي» تلتقي عددا من المصريين بالخارج عبر «فيديو كونفرانس»

عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، لقاء مع عدد من أبناء الجاليات المصرية بالخارج عبر الـ«فيديو كونفرانس»، بحضور النائب محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ورحب المستشار محمود فوزى رئيس الحملة بالمشاركين من الدول المختلفة، مثمناً دور المصريين بالخارج فى عقد لقاءات لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.

«فوزى»: يمثلون قوة ناعمة لمصر.. والتصويت جائز ببطاقة الرقم القومي

وقال رئيس الحملة إنّ المصريين فى الخارج يمثلون قوة ناعمة لمصر، مشيداً بالتطور القانونى والدستورى، الذى حدث خلال مشاركة المصريين بالخارج فى الاستحقاقات الدستورية والنيابية، مؤكداً أن الحملة تسعى لفتح جسور الود والتواصل مع المصريين فى الخارج.

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية غير المسبوق بأبناء مصر المغتربين من خلال إطلاق المبادرات المختلفة، بينها تسوية الموقف التجنيدى ومبادرة تيسير استيراد السيارات وغيرها من المبادرات التى تهدف إلى ربط المصريين فى الخارج بوطنهم.

وأكد رئيس الحملة فى معرض إجابته عن بعض تساؤلات من حضروا الاجتماع، أن تصويت المصريين بالخارج طبقاً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات جائز ببطاقة الرقم القومى الثابت بها عنوان الناخب «حتى لو كانت بطاقة الرقم القومى منتهية الصلاحية» وتحتاج إلى تجديد.

وأشاد النائب محمود حسين، باهتمام السيسى بالمصريين فى الخارج منذ عام 2014، حيث جاء إنشاء وزارة الدولة للهجرة، استجابة لمطالب أبناء مصر المغتربين بهدف دعم الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين وطنهم وبين بعضهم البعض، وتكوين رأى عام وطنى، يساند القضايا الوطنية والقومية والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج فى شتى مجالات التنمية.

وقال ممثلو الوفد إنهم يحرصون على تنظيم ندوات توعوية فى الخارج تتناول إنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية المختلفة لخدمة المواطنين على كافة المستويات وخصوصاً حفظ أمن واستقرار الدولة، وأيضاً التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الدستورية والمبادرات التى تطلقها الدولة لهم فى الخارج، مثمنين قانون الانتخابات الرئاسية، الذى لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومى عند إدلاء الناخب بصوته فى الانتخابات، ما أسهم فى التسهيل عليهم للإدلاء بصوتهم فى الانتخابات، مؤكدين أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن الجاليات المصرية من دول «أيرلندا الشمالية - روسيا - الكويت - سويسرا - بلغاريا - إيطاليا - السعودية - رومانيا - الإمارات - قطر - النمسا - فرنسا - البحرين - هولندا - اليونان - أوزبكستان - طاجكستان - عمان - كندا - أمريكا - ألمانيا - إنجلترا - السويد».

وفى الإطار ذاته، استقبلت الحملة وفداً من النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وكان فى استقبال الوفد المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية، الذى أكد أن قطاع البترول يسير وفق خارطة طريق واضحة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وأن اتفاقيات ترسيم الحدود ساهمت فى زيادة إنتاج البترول لتحديد المراكز القانونية للشركات صاحبة امتياز التنقيب.

وأشاد بدور النقابة العامة للعاملين فى البترول فى الاهتمام بتنمية الثروة البترولية فى مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى توفير البترول ومشتقاته بالكميات التى تحتاجها البلاد، مشيراً إلى أن ما تحقق للعمال بشكل عام وللعاملين فى قطاع البترول بشكل خاص طفرة كبيرة، وأن السيسى كان يعمل على كل محاور التنمية بشكل متوازٍ، فضلاً عن الاهتمام بتطوير البنية الأساسية، ونوه المستشار إلى أن الحملة تفتح أبوابها لتلقى أى طلبات من النقابة.

وأوضح وفد النقابة أن الحملة الانتخابية للسيسى تقبل كل فئات المجتمع، مشيراً إلى أن إنجازات المرشح الرئاسى حققت طفرة تنموية ملموسة، خصوصاً فى حملات فيروس سى و100 مليون صحة وغيرهما من المبادرات التى استفاد منها المواطنون والعمال على وجه الخصوص، وأن النقابة تقوم بتوعية العاملين بأهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الانتخابى، فضلاً عن زيادة الوعى بإنجازات القيادة السياسية فى كافة المجالات وفى مجال البترول على وجه الخصوص، ما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة.