أستاذ علاقات دولية: لا أحد يمكنه المزايدة على دور مصر في دعم فلسطين

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنَّ ما تحاول مصر التوصل إليه بشأن وقف الحرب على غزة وإعلان هدنة 3 أيام لوقف العدوان والقصف المستمر على القطاع، يؤكد استمرار ريادتها، مضيفاً: «الريادة قدر مصر وهي الوجهة الرئيسية لكل دول العالم، ولم تنجح دولة في تقديم كل الدعم للفلسطينيين في مأساتهم مثل مصر».

«فارس»: لا أحد يستطيع أن يزايد على الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، للإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّه لا أحد يستطيع أن يزايد على الدور المصري التاريخي بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، لافتاً إلى سعي السياسة والدبلوماسية المصرية إلى التوصل لهدنة وسط التعنت الواضح من العدو وتخاذل موقف الغرب.

تحرك مصري منذ اليوم الأول لأزمة غزة

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أنَّ مصر تحركت منذ اليوم الأول لحرب غزة، وعلى كافة الاتجاهات والأصعدة لـ وقف الحرب وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات لأهالي القطاع، كدلالة واضحة على تحرك مصر واستغلالها علاقاتها الدولية القوية والتاريخية.