بأقل التكاليف.. فاطمة تبدع في عمل شنط وأنتيكات من الخرز: مشروع بـ100 جنيه

بأقل التكاليف تمكنت فاطمة إبراهيم منصور، ابنة الدقهلية، من أن تبدع في عمل شنط وأنتيكات من الخرز، إذ بدأت المهنة بعد أن خرجت على المعاش فوجدت بها حلا بفراغ الوقت ومهنة تستطيع من خلالها الاعتماد على ذاتها.

رحلة فاطمة مع المشغولات اليدوية

بدأت السيدة فاطمة إبراهيم منصور، الحديث لـ«الوطن»، عن رحلتها مع المشغولات اليدوية والتي بدأت بعد أن خرجت على المعاش: «وجدت نفسي محتاجة مهمة تشغل وقتي وفي نفس الوقت حاجة أقدر أعتمد بيها أنها تكون مصدر دخل كويس، لغاية ما استقريت على المشغولات اليدوية».

وأشارت إبراهيم إلى أنها بدأت العمل في المهنة من خلال التعلم والتدرب أكثر من مرة حتى بدأت تتقن المهنة وتعمل بها: «الحمد لله اشتغلت بها وقدرت أكسب منها مبلغ كويس، لغاية ما كبرت المشروع الخاص بي وقدرت أكسب عدد كبير من الزبائن وأبيع لأكثر من مكان».

وأوضحت أنها بدأت تعمل على تدريب الفتيات لتلك المهنة من أجل كسب العيش: «مهنة جميلة وسهل تتعلمها وبدأت أعلمها وأدرب الفتيات على العمل بها وفعلا هناك استجابة كبيرة من عدد البنات لتحضر التدريب وتبدأ تفتح مشروعها الخاص».

مشروع بـ100 جنيه

واختتمت فاطمة حديثها بنصيحة للفتيات: «بأقل التكاليف تقدري تفتحي مشروعك الخاص، يمكن بـ100 جنيه هتشتري خرز وخيط وتبدأي تشتغلي وتتعلمي وتفتحي مشروعك وتكسبي دهب».

وتشارك فاطمة في معرض أيادي مصر هذا العام بعد أن قام وزير التنمية المحلية، بافتتاحه منذ أيام بهدف تشجيع المنتجات اليدوية والتي تعتبر سر نجاح الصناعة المصرية.