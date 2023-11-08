تقارير إعلامية: نتنياهو يبلغ بايدن بصعوبة استئناف القصف حال التوصل لهدنة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية وغربية، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن أي هدنة ستصعب على إسرائيل استئناف القتال بعد ذلك.

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، أن الحلف يدعم هدنة إنسانية في قطاع غزة، للسماح بوصول المساعدات، وفقاً لنبا عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأربعاء.

وذكر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن ما يحدث في غزة له عواقب وخيمة على البشر، ولا يجب على هذا الوضع الاستمرار، مشيراً إلى أن الوضع الراهن هو الأكثر خطورة منذ عقود، مؤكداً أن العالم لا يمكنه تحمل ازدواجية المعايير، لذلك يجب الإصرار على المعايير العالمية والدولية، ويجب تقييم الوضع في غزة وهذا يخص قانون حقوق الإنسان الدولي.