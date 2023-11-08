محلل سياسي: الضغوط الدولية تدفع الولايات المتحدة للبحث عن هدنة سياسية في غزة

قال الكاتب والمحلل السياسي باسم أبو سمية، إنّ الولايات المتحدة بدأت تتحول في خطابها تجاه إسرائيل من وقف إطلاق النار إلى هدنة إنسانية، بسبب الغضب الدولي المتزايد من الحرب في غزة.

وأوضح أبو سمية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنّ هناك تعليمات للإدارة الأمريكية بعدم استخدام مصطلح وقف إطلاق النار، وهناك تظاهرات غير مسبوقة في التاريخ الحديث احتجاجا على السياسات الأمريكية والغربية الداعمة لإسرائيل.

وأضاف المحلل السياسي، أنّ هذه التظاهرات تهدد مستقبل عدد من القادة السياسيين بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكلاهما يسعى للاستثمار في الحرب لتحقيق مكاسب سياسية.

وأشار أبو سمية، إلى أنّ إسرائيل تدرك أنّها ستتضرر إذا فقدت الدعم الأمريكي، وأنّ الولايات المتحدة تواجه ضغوطا داخلية تتعلق بمستقبل بايدن، موضحا أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل أمام خيارين، إما التوصل إلى هدنة إنسانية، أو مواجهة المزيد من الضغوط الدولية التي قد تؤثر على مستقبلهما السياسي.