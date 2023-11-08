إصابة سيدة في حادث سير بحدائق أكتوبر

أصيبت معدة برامج في حادث تصادم بحدائق أكتوبر، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة معدة برامج عمرها 50 عاما

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق الفيوم دائرة القسم وإصابة معدة برامج 50 سنة، على الفور انتقل المقدم فريد معاذ رئيس المباحث إلى مكان الحادث.

بالانتقال تبين إصابة معدة برامج بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم أثناء استقلالها لسيارة أجرة قامت سيارة ملاكي بالاصطدام بها نتج عنها إصابتها ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة وقائدها ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات