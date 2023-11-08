«محمود» وزملاؤه في مهمة تجهيز مراكز علاج الإدمان الجديدة بتصميم الأثاث

يعد مركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان فى مركز سمالوط بمحافظة المنيا، أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمنطقة الصعيد.

كان فى السابق مقراً لمؤسسة عقابية تدعى «أحداث بنات»، وتمت إعادة استخدامه الآن لهدف جديد يخدم الأفراد والمجتمع، حيث بلغت تكلفة تجديد المركز وتغيير وظيفته حوالى 24 مليون جنيه، ويتسع لـ126 سريراً لعلاج المدمنين، وتم تأسيسه لخدمة 4000 مريض سنوياً.

يستخدم المركز برنامج التأهيل من خلال تعليم المرضى قيمة العمل وتحمل المسئولية والعمل الجماعى، وكسر الاعتمادية على الآخر، ويتم ربط المركز بمبادرة «بداية جديدة» للتمكين الاقتصادى لمرضى الإدمان، حيث يتم توفير قروض لدعم مشاريعهم الصغيرة بعد عملية التعافى.

وقبل 3 أعوام، تم تخريج الدفعة الأولى من المتعافين، وفى نفس الأثناء تم افتتاح أول معرض لمنتجات مرضى الإدمان داخل المركز، بالإضافة إلى تسليم شيكات للمتعافين لدعمهم فى إنشاء مشروعات صغيرة تساهم فى دمجهم فى المجتمع.

محمود وجدى، أحد المتعافين من المركز قال لـ«الوطن»: المركز قدم لنا خدمات الإقامة الداخلية والرعاية النهارية، وبالفعل تم توفير وسائل الترفيه لينا، والمركز بيضم صالات رياضية للتأهيل البدنى للمتعافين.

ويقوم المتعافون داخل ورش التدريب فى المركز بتصميم وتنفيذ جميع أعمال الأثاث والنجارة لتجهيز المراكز الجديدة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، كما يحتوى المركز على صالات ألعاب رياضية وملعب لكرة القدم الخماسية، وبرامج للتأهيل البدنى ورياضة كرة الطاولة والبلياردو وصالة الجيم، كذلك يحتوى على مجمع يضم ورش تدريب مهنى وورش نجارة وخياطة وحدادة.

وتابع قائلاً: نسبة تعاطى المخدرات فى محافظة المنيا تصل إلى 80%، ونسبة الإدمان تصل إلى 2.4%، والحمد لله يتم التعامل معها، وفى شهر يونيو من عام 2022 نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حفلاً لتكريم دفعة جديدة من المتعافين من الإدمان فى مركز العزيمة، وتم تكريم 70 متعافياً جديداً من الإدمان بعد استفادتهم من جميع الخدمات العلاجية المجانية المقدمة فى المركز وفقاً للمعايير الدولية.

بدوره، قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لـ«الوطن»: مركز العزيمة بالمنيا أول مركز نموذجى يضم عيادات خارجية وقسم إزالة السموم إلى جانب أقسام الحجز الداخلى للتأهيل النفسى والاجتماعى ومجمع ورش تدريب مهنى، بما فى ذلك ورش النجارة والخياطة والحدادة والكهرباء.