لليوم الخامس.. غلق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي غدا بسبب الشبورة

أعلنت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، أنه من المقرر إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، غدا الخميس، في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا، أو حتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

أسباب غلق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي

وبحسب بيان رسمي من محافظة الإسكندرية، فإن القرار جاء بناءً على تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأهابت محافظة الإسكندرية، بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كل التدابير اللازمة.

غلق لليوم الخامس على التوالي

يذكر أنه قد جرى غلق الطريقين الصحراوي و الدولي خلال الأربعة أيام الماضية وغدا يكون اليوم الخامس، فيما جرى التشديد على قائدي السيارات بعد فتحه ببدء التحرك بهدوء وبالسرعة القانونية مع الانتهاء التدريجي للشبورة المائية، والالتزام بزيادة مسافات الأمان بين السيارات واستعمال مساحات الزجاج باستمرار، وفتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة، مع استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر غيرهم بوجودهم على الطريق.