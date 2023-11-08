وزير النقل: قطار جديد ينطلق السبت المقبل من القاهرة إلى منوف 11 مساء

كشف وزير النقل، آخر تطورات والتجديدات بقطاع النقل، قائلا إن قرية البضائع كانت تحقق خسائر حتى جرى إسناد إدارتها لشركة مصرية.

وأضاف وزير النقل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أنه جرى تشغيل قطارات نقل البضائع بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا أن مصر لديها قطاع نقل متميز لخدمة الركاب ونقل البضائع.

وأشار إلى أنه جرى تطوير كل إشارات السكك الحديدية، موضحا أن كل القطارات التي توقفت سابقا في شبرا الخيمة عادت من جديد وبدأت تدخل محطة مصر إلا قطار واحد قادم من منوف.

تعليمات فورية بالرد على الشكاوى

وأكد، أنه أعطى تعليمات فورية بعد ورود بعض الشكاوى وتم تجهيز القطار، معلنا انطلاق قطار جديد في أولى الرحلات من منوف حتى محطة مصر الساعة 11 مساء السبت المقبل.

وعن إيرادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كشف وزير النقل أن الهيئة القومية لسكك الحديد حققت اليوم، 13 مليون جنيه و3717 دولارا و585 يورو إيرادات، فيما حققت قطارات النوم إيرادات بنحو 2.8 مليون جنيه و53 ألف دولار و5806 يورو يوميا.

الهيئة القومية لسكك حديد جمعت 800 ألف جنيه غرامات اليوم

ولفت إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد جمعت 800 ألف جنيه غرامات اليوم، مؤكدا أن أي مخالفات ترتكب في السكة الحديد يتم توقيع مخالفة فورية عليها.