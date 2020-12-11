 وصول قطار مترو أنفاق مكيف جديد للخط الثالث

أعلن وزير النقل كامل الوزير، وصول السفينة "جلافز كاريدج" إلى ميناء الإسكندرية قادمة من ميناء ماسان في كوريا الجنوبية، وعلى متنها خامس قطار مترو أنفاق مكيف جديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا وعقد صيانة القطارات لمدة ثماني سنوات، تم التعاقد عليها للعمل بالخط الثالث للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليون يورو بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري "من الخزانة العامة للدولة" وبما يعادل 6361 مليون جنيه، حيث يتضمن العقد تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.

وأشار وزير النقل إلى أن هذه الصفقة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسة بتطوير منظومة النقل في مصر وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية لتقديم خدمة مميزة للمواطن المصري، مضيفا أنه فور وصول القطار إلى الميناء تم إنزاله ووضعه على قضبان السكك الحديدية؛ تمهيدا لنقله إلى ورشة المترو بالعباسية لعمل الاختبارات التجريبية تمهيدا لضمه لأسطول القطارات العاملة حاليا على الخط الثالث.

وأوضح الوزير أن القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بالمعلومات، كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، وأيضا يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل، وأيضا تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي السمع.