«مصر أكتوبر»: مصر تواصل جهدها ودورها الإنساني في حل القضية الفلسطينية

قال المهندس أحمد حلمي، القيادي بحزب مصر أكتوبر، إن مصر تبذل جهودا مضنية لوقف التصعيد في قطاع غزة، بالإضافة لوقف الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل، ما تجاوز مبدأ الدفاع عن النفس.

موقف مصر راسخ وثابت من القضية الفلسطينية

وأكد القيادي بحزب مصر أكتوبر أن موقف مصر راسخ وثابت من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر ستواصل جهدها ودورها الإنساني لحين الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين، والرجوع لحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ضرورة وقف الانتهاكات الوحشية

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية بسرعة التدخل لوقف الانتهاكات الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين، فضلا عن استئناف دخول المساعدات للقطاع.

ومن جانبه، قال محمد عيد، أمين المصريين في الخارج بحزب مصر أكتوبر، إن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية حريصة كل الحرص على إرساء دعائم الاستقرار والأمان في المنطقة، دون التدخل في شئون البلاد الداخلية.

وأضاف أن القيادة السياسية المصرية لا تدخر جهدًا في دعم وصول السودان الشقيق سواء كان في الشمال أو في الجنوب إلى حالة الأمن والاستقرار في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر أمن السودان كاملًا أمن قوميًا مشتركًا، فاستقرار وسعادة واطمئنان وأمن السودان من أمن واطمئنان مصر دون أدنى شك.

وأكد أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها في دعم جهود السلام بجنوب السودان ومحاولة تلبية مطالب وتطلعات شعب جنوب السودان في تحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن هناك تنسيق مشترك دائم بين البلدين لخدمة ملف الحلول السياسية والسلمية ما بين الفرقاء السياسيين في السودان شمالًا وجنوبًا.

وأشار إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الجنوب السوداني سيلفا كير نحو تعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري مع جنوب السودان، والتي تمثل دفعة قوية لتطوير العلاقات والتعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات وتوظيف الفرص الكامنة التى يمكن تطويرها في التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، وعلى رأسها استمرار الصراع فى السودان وتنسيق جهود البلدين لوقف الحرب وتحقيق التهدئة هناك، والعمل على تعزيز الحل السياسى فى ظل حرص وتوافق فى الرؤى بين مصر وجنوب السودان على العمل المتواصل لحل الأزمة السودانية.