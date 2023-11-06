رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لـ«صالون التنسيقية»: 80% من المساعدات لغزة مصرية

قال النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الموقف المصري الرسمي في القضية الفلسطينية، واضح وثابت، منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر 2023، موضحا أن مصر متمسكة بحل الدولتين وكذلك كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

مصر ترفض بشدة مسألة التهجير

وأضاف، خلال مشاركته في صالون نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنون «الانتخابات الرئاسية والحرب في فلسطين.. تحديات جديدة للمجتمع المدني»، أن مصر ترفض وبشدة مسألة التهجير التي يريدها الجانب الإسرائيلي بالنسبة للفلسطينيين، لأن فيها إجهاض للقضية الفلسطينية.

وأكد أن مصر تعمل وبشدة على وقف كل الأعمال العدوانية على الشعب الفلسطيني الأعزل، مشير إلى أن المجتمع المدني، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في خلال 24 ساعة، قافلة محملة بـ108 قاطرات محملة بآلاف الأطنان من المساعدات.

وأوضح أن القافلة انطلقت فور تعليمات الرئيس السيسي، وأنه كان هناك صعوبات من الجانب الإسرائيلي وتعنت في إدخالها، إلا أنها نجحت في الدخول رغم كافة الصعوبات.

مصر ساهمت بأكثر من 70% من المساعدات لغزة

وأكد أن مصر ساهمت بأكثر من 70% أو 80% من المساعدات التي دخلت لقطاع غزة، بعد الضغط على الجانب الأمريكي لإدخال المساعدات.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، وعبد الناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، خبير النظم الانتخابية.