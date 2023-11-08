تفاصيل أماكن مراكز علاج الإدمان بالمحافظات بالمجان والخدمات المقدمة

أعلنت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات عدة برامج وقائية للإدمان اعتمدتها وزارة التضامن تهدف إلى توعية أغلب فئات المجتمع بشكل مباشر بمخاطر التعاطي والإدمان مع نشر ثقافة الوعي الصحيح.

وقال رأفت السمان، وكيل مديرية التضامن بسوهاج، إن ذلك يأتي ضمن الوقاية للشباب وحمايتهم ضمن العديد من الفعاليات والآليات التي تنتهجا الدولة لحماية الشباب من الإدمان.

مراكز علاج الإدمان مجانا بالمحافظات

ووفرت الدولة عبر وزارة التضامن الاجتماعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عدة أماكن لعلاج الإدمان مجانا بالمحافظات بسرية تامة منها:

- مستشفى حلوان للصحة النفسية، متاحة يومي السبت والأحد، من الساعة 1 إلى الساعة 4.

- مركز «العزيمة» لعلاج ومكافحة الإدمان مجانا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

- مستشفى قصر العيني في الجيزة، أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء أسبوعيا.

- مركز واحة الأمل كاريتاس بمحافظة الجيزة.

- مستشفى بورسعيد للصحة النفسية، يومي الأحد والخميس من الساعة 2 مساء إلى الساعة 5 مساء.

- مستشفى العزازي بمحافظة الشرقية.

- مستشفى المعمورة للطب النفسي بمحافظة الإسكندرية.

- مستشفى أسيوط للصحة النفسية بـ4 شارع الملك فيصل بجوار مستشفى الصدر.

- مستشفى طنطا للصحة النفسية، ويقدم خدماته أيام الإثنين والثلاثاء والخميس من الساعة 2 إلى الساعة 5.

- مستشفى شبرا قاص بمحافظة الغربية.

- مستشفى سوهاج للصحة النفسية.

- مركز العزيمة ببور فؤاد.

- مستشفى شبين الكوم للصحة النفسية بمجمع المستشفيات ميت خلف شبين الكوم مدخل برج الحمام بمحافظة المنوفية.

خدمات مراكز علاج الإدمان بالمحافظات بالمجان

ويحصل الشخص الذي يريد تلقي علاج الإدمان مجانًا بمراكز التضامن الاجتماعي عبر الاتصال على الخط الساخن على رقم 16023، للسؤال عن مراكز علاج الإدمان وطلب المساعدة، أو أحد أفراد أسرته يتصل، حيث تقدم مراكز التضامن الاجتماعي الدعم النفسي وخدمات طبية، وبرامج إعادة التأهيلحيث التشخيص للمريض ثم يتم التحويل إلى أقرب مستشفى أو مركز.