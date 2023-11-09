قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم «الأمعري» في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، مخيم الأمعري جنوب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه، كما داهمت القوات الإسرائيلية، منزل الشهيد عاطف عبيات وفتشته.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جميع مداخل قرية عقربا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، عقب اقتحامها بعدد من الآليات العسكرية، ومنعت الدخول والخروج منها، بعد أن اقتحمت القرية.