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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين برفقة 4 جرافات عسكرية

كتب:

مريم جاد
03:37 ص | الخميس 09 نوفمبر 2023
قصف غزة

قصف غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتـلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين برفقة 4 جرافات عسكرية وسط إطلاق الأعيرة النارية.

استشهاد 12 فلسطينيا

وكانت الاحتلال، في وقت سابق، استهدفت أحد المنازل في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 29 آخرين بينهم حالات خطيرة.

واستُشهد مواطن فلسطيني وأصيب العشرات في قصف على منزل بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

كما استهدفت غارات عنيفة منازل ورياض أطفال وبنى تحتية في حي تل الهوى، جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات.

 

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بقلم مريم جاد