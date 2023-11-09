قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين برفقة 4 جرافات عسكرية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتـلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين برفقة 4 جرافات عسكرية وسط إطلاق الأعيرة النارية.

استشهاد 12 فلسطينيا

وكانت الاحتلال، في وقت سابق، استهدفت أحد المنازل في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 29 آخرين بينهم حالات خطيرة.

واستُشهد مواطن فلسطيني وأصيب العشرات في قصف على منزل بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

كما استهدفت غارات عنيفة منازل ورياض أطفال وبنى تحتية في حي تل الهوى، جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات.