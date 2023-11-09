شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 9-11-2023 في الأسواق والمحلات استقرارا ملحوظا، بعد تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار المنتج النهائي، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الخميس 9-11-2023 في الأسواق والمحلات، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البیضاء

- تراوح سعر الدجاج الأبيض اليوم الخميس في المزرعة ما بين 65 و66 جنيهًا، في حين يباع في الأسواق بأسعار تتراوح بين 70 و72 جنيها.

- سعر الدجاج الساسو داخل المزرعة يتراوح بين 95 و96 جنيها، فيما يباع في الأسواق بسعر 100 جنيه.

- سعر كيلو الفراخ البلدي يتراوح بين 110 و111 جنيها في المزرعة، وبلغ سعره في الأسواق ما بين 120 و125 جنيها.

- سعر الفراخ الأمهات سجل 65 جنيهًا في أرض مزرعة، فيما يباع سعره في الأسواق بسعر 75 جنيه.

- سعر الدجاج الأبيض يصل للمستهلك بين 76 و78 جنيها.

- سعر الفراخ البلدي في محلات الطيور الحية 120 و125 جنيها.

- سعر الدجاج الساسو في الأسواق ما بين 107 و110 جنيهات.

- سعر الفراخ الأمهات في محلات الطيور الحية ما بين 74 و75 جنيها.

أسعار الكتاكیت الیوم

أما بالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم الخميس في الأسواق المصرية، فإنها شهدت هدوءً ملحوظا، حتى تراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 29 و30 جنيه، بينما تراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 9 و10 جنيها، وتراوح سعر كتكوت هجين بين 14 و15 جنيها، كما يتراوح سعر ساسو بيور ما بين 21 و 22.5 جنيه.