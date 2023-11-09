استقرار كبير شهدته أسعار البيض اليوم الخميس 9-11-2023 في الأسواق والمحال، إذ أنه وفي ظل الفترة الحالية تشهد الأسعار توازنا قائما بين العرض والطلب في السوق، كما يتوقع عدد من الخبراء تراجع أسعار البيض في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة القليلة الماضية انخفاضا مستمرا في أسعار الأعلاف، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على أسعار الدواجن والبيض، فيما تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار البيض اليوم الخميس 9-11-2023 في الأسواق والمحلات والتي جاءت كما يلي:

أسعار البیض الیوم

- بلغ سعر البيض الأبيض اليوم الخميس داخل المزرعة 123 جنيهًا.

أسعار البیض الأحمر

- سجل سعر البيض الأحمر في المزرعة 125 جنيهًا.

أسعار البیض البلدي

- وصل سعر البيض البلدي اليوم الخميس في المزرعة إلى 147 جنيهًا.

سعر كرتونة البیض الیوم في الأسواق

- وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأحمر تبلغ اليوم الخميس في الأسواق 127 جنيهًا.

- كما تتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات ما بين 125 و127 جنيهًا.

- فيما تسجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس في الأسواق المصرية 150 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

أما وبالنسبة لأسعار الكتاكيت، اليوم الخميس، في الأسواق المصرية فقد شهدت هدوء ملحوظا، حتى تراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 29 و30 جنيها، بينما تراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 9 و10 جنيهات، وتراوح سعر كتكوت هجين ما بين 14 و15 جنيها، كما يتراوح سعر ساسو بيور ما بين 21 و 22.5 جنيه.