عاجل.. مصدر بـ«الصحة» يحذر من انتشار فيروس يصيب الأطفال في الشتاء

قال مصدر مسؤول بقطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة أعلنت تحذيرًا مهمًا لأولياء الأمور بشأن الفيروس التنفسي المخلوي الذي يصيب الأطفال بنهاية الشهر الجاري مع انخفاض درجة الحرارة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الفيروس التنفسي المخلوي يصيب الجهاز التنفسي، وأن أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس الأطفال الرضع، مضيفة أنّ أعراض الفيروس تظهر على مراحل وليس مرة واحدة.

ما الفيروس التنفسي المخلوي؟

وتابع المصدر، بأنّ الفيروس التنفسي المخلوي عبارة عن فيروس تنفسي أعرضه تشبه أعراض البرد، لافتة إلى أنّ أعراضه تتمثل في «الرشح، والزكام، وارتفاع درجة الحرارة، وقلة الشهية، والصفير، والعطس، والحمى»، مشيرًا إلى أنّ العدوى تظهر في غضون 6 أيام.

أعراض الفيروس التنفسي المخلوي

وأضاف المصدر، أنّه عند إصابة الأطفال بالفيروس التنفسي المخلوي يتعافى منه في غضون أسبوعين لا أكثر، مشيرًا إلى أنّ الفيروس خطير على الأطفال الرضع، ويمكن للكبار الإصابة به أيضا، مشيرًا إلى أنّ فيروس التنفسي المخلوي الأكثر شيوعًا للالتهاب القصيبات الهوائية الصغيرة في الرئة، والالتهاب الرئوي عند الأطفال الأقل من عمر عام.

وأشار المصدر، إلى أنّ الفيروسات التنفسية تكثر خلال هذه الفترة، لكن جائحة كورونا جعلت البعض يتناسى أنّ هناك أنواعًا للفيروسات التنفسية، والتي تتضمن فيروس كوورنا، ونزلات البرد، والفيروس التنفسي المخلوي، والإنفلونزا الموسمية، منوهًا بأهمية الحرص خلال هذه الفترة من عدم التعرض إلى الهواء الطلق أو مخالطة مصابي نزلات البرد أو الإنفلونزا.