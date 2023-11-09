«الصحة» توجه رسالة عاجلة لأولياء الأمور بشأن انتشار الأمراض المعدية

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لأولياء الأمور بشأن انتشار الأمراض المعدية، قائلة في تقرير رسمي لها، إن على أولياء الأمور ضرورة إعطاء الطفل كل ما يحتاجه من أدوات خلال اليوم الدراسي، محذرة من مشاركة الأطفال الأدوات المدرسية مع بعضهم البعض وذلك لمنع انتشار الأمراض المعدية.

الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.. وعدم مشاركة الأدوات المدرسية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن فترة الخريف هي فترة انتشار الفيروسات التنفسية، وعلى أولياء الأمور ضرورة إعطاء الأطفال فيما فوق الـ6 أشهر لقاح الإنفلونزا الموسمية، مضيفة أن اللقاح متاح لجميع الفئات العمرية عدا الأطفال من عمر يوم وحتى الـ6 أشهر فقط، للوقاية من خطر الإصابة بالإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها.

الأعراض الجانبية للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية بعد الحصول عليه تظهر مجموعة من الأعراض الجانبية والتى تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسيرا في العضلات وإحساسا بالتعب والإرهاق، مشيرة إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب، إذ أنها تزول في غضون يومين لا أكثر.