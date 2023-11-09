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نشوب حريق في مخزن أدوات منزلية بالعمرانية وإصابة مالكه

كتب:

جيهان عبد العزيز
09:22 ص | الخميس 09 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أصيب صاحب مخزن بحروق متفرقة في الوجه والصدر والجسم، إثر نشوب حريق داخل مخزنه، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.

وتلقّى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل مخزن في العمرانية بدائرة القسم، وانتقل العقيد سامح بدوي مفتش المباحث والمقدم هاني عماد رئيس المباحث.

وتبين أن الحريق في مخزن للأدوات المنزلية وبسؤال صاحب المخزن المصاب أفاد أن الحريق بسبب اشتعال لعود بخور، وأنه استغرق في النوم واستيقظ على اشتعال الكراتين والأدوات المنزلية، وأخمد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم جيهان عبد العزيز