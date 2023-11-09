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«القاهرة الإخبارية»: اشتباكات عنيفة بين الاحتلال والمقاومة شرقي وجنوبي غزة

كتب:

مريم جاد
12:50 ص | الخميس 09 نوفمبر 2023
قصف غزة

قصف غزة

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن هناك أكثر من 2500 مفقود لا يزالون تحت الأنقاض في قطاع غزة.

وأشار المراسل إلى حدوث اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي وجنوبي قطاع غزة.

وأضاف المراسل بسقوط 65 شهيدا وأكثر من 100 مصاب شمالي القطاع خلال الساعات الماضية.

38 هجوما على القوات الأمريكية في العراق وسوريا

وفي سياق آخر، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية «بنتاجون»، أنّ 38 هجوما طال القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

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