المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة يعقد مؤتمرا جماهيريا لعرض برنامجه الخميس

أعلن المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، عن مؤتمر صحفي يعقد بمقر الحزب الرئيسي الخميس المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وقال «يمامة» إن المؤتمر الصحفي سيتوجه من خلاله بخطاب سياسي للشعب المصري العظيم، يبين أسباب ترشحه ورؤيته الشاملة من خلال عرض برنامجه الانتخابي كاملا.

وأشار رئيس الوفد، إلى أن البرنامج الانتخابي يرتكز على رؤية إصلاحية شاملة، وحلولا واقعية قابلة للتنفيذ، مؤكدا أنه يركز في البرنامج علي أن الإصلاح السياسي هو المدخل إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن رؤيته ومعه مجموعة من الخبراء في كل المجالات، من داخل الوفد وخارجه، متوقعا أن يلاقي البرنامج قبولا لدى أبناء الشعب المصري العظيم.

وأضاف أنه يستلهم روح الوفد وتاريخه في مخاطبة أبناء الشعب المصري، وهم في معظمهم وفديون إما بالانتماء الأسري والعائلي، أو بالفكر والمحبة للوفد، الذي يمثل جزءا كبيرا ومهما من تاريخ مصر.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد والمتحدث الرسمي باسم حملة الدكتور عبد السند يمامة، إنه جرى الإعداد والتجهيز للمؤتمر الصحفي، وإعداد البرنامج الزمني لانطلاق الحملة رسميا الخميس المقبل، تزامنا مع بدء فترة الدعاية الانتخابية.

وأوضح عصام الصباحي مدير الحملة، أنه جرى توزيع الجمهورية على 8 مناطق، شمال الصعيد وجنوبها ومنطقة الشرقية والقناة والدلتا وغرب القاهرة والقاهرة الكبرى والجيزة والدلتا والغرب الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة.

وأضاف الصباحى: أن لكل منطقة في الحملة الانتخابية منسق وأيضا لكل محافظة لجنة مشكلة من مسؤول دعاية ومسؤول متابعة ومسؤول شؤون قانونية ومسؤول للمرأة ومسؤول للشباب.

وأعلن عيد هيكل المنسق العام، بدء المؤتمرات الجماهيرية لمرشح الوفد الجمعة 10 نوفمبر، بمؤتمر حاشد بالدقهلية، يتبعه عدة مؤتمرات على مستوى الجمهورية، تنتهي بمؤتمر الجيزة في 4 ديسمبر.

وقال «هيكل» إن مرشح الوفد الدكتور عبد السند يمامة، حصل علي رمز النخلة، وهو رمز وفدي أصيل يعبر عن استمرار الوفد على طريق زعمائه التاريخيين.

وأضاف أن باب الحملة مفتوح للتطوع لجميع المصريين، وأن الحملة متواجدة بشكل دائم داخل المقر الرئيسي للحزب وبكل اللجان العامة بالمحافظات.