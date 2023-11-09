«الأرصاد»: أجواء معتدلة على أغلب الأنحاء.. وأمطار رعدية جنوب الصعيد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة، وأوضحت الهيئة حالة الطقس الآن، إذ يسود أجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء.

وتسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية القاهرة الكبرى والوجه البحرى 28 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 26 درجة مئوية، وجنوب سيناء 33 درجة مئوية، وشمال الصعيد 32 درجة مئوية وجنوب الصعيد 37 درجة مئوية.

الأرصاد الجوية تحذر أمطار رعدية

ولفتت الهيئة إلى أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرفة من جنوب سلاسل البحرالأحمر وأقصى جنوب الصعيد.

رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب عدة مناطق

كما حذرت الهيئة من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، وتكون الرياح مصاحبة للسحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ولكنها لا تؤثر على الأنشطة اليومية ولا تصل حد العاصفة.