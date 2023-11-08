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هيئة الأرصاد الجوية تعلن موعد ارتداء الملابس الشتوية وانخفاض الحرارة

كتب:

إسراء حامد محمد
08:30 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الأرصاد الجوية تعلن موعد ارتداء الملابس الشتوية

الأرصاد الجوية تعلن موعد ارتداء الملابس الشتوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه بدءا من يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر الجاري، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل طفيف، لتعود الأجواء إلى طبيعتها في مثل هذا الوقت من كل عام، الأمر الذي جعل الكثيرين يرغبون في معرفة موعد ارتداء الملابس الشتوية 2023.

الأرصاد الجوية تعلن موعد ارتداء الملابس الشتوية

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إنه على مدار الفترة الماضية كان هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية في فترات النهار بقيم تتراوح بين درجة لدرجتين، لافتة إلى أنه بدءا من يوم الخميس الموافق 8 نوفمبر من المتوقع أن نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، لتعود الأجواء الخريفية إلى طبيعتها، وبالرغم من ذلك أوضحت الأرصاد الجوية أنه لا يمكن ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في الوقت الحالي.

ولفتت غانم إلى أنه لم يحن الوقت بعد لارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، إذ إن فصل الخريف حتى الآن لن تتطلب الأجواء فيه ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

الاستعانة بمعطف ليلا

وأشار إلى أنه يمكن ارتداء الملابس الخريفية الخفيفة، كما يمكن الاستعانة بمعطف خفيف عند الخروج في الساعات الأولى من الصباح الباكر أو الوقت المتأخر من الليل، على أن يبدأ ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة مع بدء فصل الشتاء 2023، والذي يكون موعده 21 ديسمبر المقبل.

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