خطوات تقديم شكوى في حال زيادة تعريفة ركوب النقل الجماعي

على مدار الأيام القليلة الماضية، تداول عدد من المواطنين شائعة بزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، الأمر الذي جعل مجلس الوزراء ينفي تلك الشائعة بعد أن تواصل مع وزارة التنمية المحلية والتي نفت تلك الأنباء، لافتة إلى أنه يتم تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات مخالفة لتعريفة الركوب المقررة.

وحدد مجلس الوزراء طرق تقديم الشكوى ضد السائقين عند ضبط أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية تقديم شكوى ضدر السائقين في حالة زيادة تعريفة الركوب، والتي جاءت كالتالي:

طرق تقديم شكوى ضد السائقين حال زيادة تعريفة الركوب

- يمكن تقديم شكوى ضد السائقين في حال رفع زيادة القمية المحدد لتعريفة الركوب من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بمبادرة صوتك مسموع على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

- كما يمكن إرسال الشكوى على رقم الواتساب الخاص بشكاوى التنمية المحلية على الرقم 01150606783.

- ويمكن التواصل أيضا عبر الخط الساخن لتقديم الشكوى على الرقم 15330.

- ويمكن أيضا تقديم الشكوى عبر الخط الأرضي على الرقم 0220544023.

وناشد مجلس الوزراء المواطنين بضوررة الإبلاغ عن الشائعات التي يتم ترويجها، والتي تؤدي إلى حدوث بلبلة في الرأي العام، والإبلاع عن الشائعات والمعلومات المغلوطة من خلال التواصل على أرقام الواتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء على الرقم 01155508688 أو الرقم 01155508851.