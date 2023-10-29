«المياه والصرف».. اهتمام بالتوسع في محطات التحلية لتحقيق التنمية بجنوب سيناء

قالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء، إن سيناء محط أنظار واهتمام من الحكومة للمساهمة فى التنمية المستدامة عن طريق المشروعات القومية التى تسهم فى خدمة المواطن السيناوى، وأهمها مشروع تحلية مياه البحر لتوفير مياه شرب صالحة، مشيرة إلى أنه من أهم المشروعات لعدم وصول مياه النيل لأغلب مدن المحافظة.

وأضافت «حنان»، لـ«الوطن»، أن الجدوى من المحطة زيادة كمية إنتاج المياه لتلبية احتياجات مدينة طور سيناء من مشروع الإسكان الاجتماعى وجامعة الملك سلمان، فتم إنشاء محطة تحلية طور سيناء بطاقة 30 ألف متر مكعب فى اليوم وتم تسليم المشروع فى 29 أبريل 2018 وتضم المحطة عدة وحدات تحلية، الوحدة تنتج 5000 متر مكعب فى اليوم، وتم إنشاؤها بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بـ554 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن توسعات محطة غرب النفق التى تم تسليمها فى 29 أغسطس 2017 بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، تضم محطة تنقية بتكلفة 70 مليون جنيه لزيادة كمية إنتاج المياه من 35 ألف متر مكعب إلى 70 ألف متر مكعب وتوصيل المرافق الخارجية لأفرع جامعة الملك سلمان «رأس سدر، طور سيناء، شرم الشيخ»، وتم تسليم المشروع فى 30 سبتمبر 2020 بتمويل من الهيئة، ويحوى رافع مياه وخطوط طرد بتكلفة 54 مليون جنيه.

وأضافت أنه تم إنشاء محطة تحلية مياه نبق، وسُلم المشروع فى 19 يناير 2021 بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وهى تساهم بتوفير مياه الشرب لجامعة الملك سلمان ومنطقة الرويسات بشرم الشيخ، بالإضافة للأعمال الكهروميكانيكية لمحطة مياه كاترين الرئيسية التى تم تسليمها عام 2012، وشبكة مياه شرم الشيخ التى تم الانتهاء منها فى 2012، وتطوير محطة رفع المياه الرئيسية للطور عام 2013، ما جعل التطوير يسهم فى زيادة الإنتاج إلى 97 ألف متر مكعب يومياً.

وذكرت أنه تم إنشاء محطة تحلية رأس سدر بتمويل من صندوق الدعم، ومحطة تحلية أبوزنيمة بتمويل صندوق الدعم الكويتى الذى بدأ العمل به فى أول أغسطس 2019 وتسليمه فى 30 سبتمبر 2021، أما محطتا دهب ونويبع فإنتاجهما اليومى 15000 متر مكعب وتم تنفيذهما بتمويل من صندوق الدعم الكويتى وتم تسلمهما بنفس التاريخ 30 سبتمبر 2021 بهدف توفير مياه شرب نقية ورفع الكثافة السكانية بجنوب سيناء.

وأكدت أنه تم إنشاء 4 خزانات تكديس مياه سعة 10 آلاف متر مكعب بمدن رأس سدر وأبورديس وأبوزنيمة وطور سيناء بتكلفة 172 مليون جنيه وإنشاء 8 خزانات تكديس للمياه سعة 80 ألف متر مكعب وخط مياه بطول 17 كم بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 230 مليون جنيه.

وكشفت رئيسة القطاع عن مشروعات قيد التنفيذ بمدينة الطور والتى أنشئ بها رافع المياه المعالجة وخط لطرد الصرف الصحى بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجدوى من المشروع توصيل خدمة الصرف الصحى للأماكن المحرومة بمدينة طور سيناء، وتم افتتاحه فى العيد القومى للمحافظة فى شهر مارس 2023، وبالنسبة لتوسعات محطة معالجة الصرف الصحى «برك الأكسدة» فقد وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 5% لتوصيل خدمة الصرف الصحى للأماكن المحرومة فى مدينة شرم الشيخ، ومن المقترح افتتاحها فى العيد القومى القادم للمحافظة فى 2024، وهناك محطة صرف صحى طابا التى سيتم تسلمها لبدء الإنشاءات بعد الموافاة بالمخطط العمرانى المعتمد من المحافظة.