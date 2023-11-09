«الأزهر» يدين تكريم جيش الاحتلال الإسرائيلي لمتطرفين أحرقوا أسرة فلسطينية

أدان مرصد الأزهر الشريف تكريم جيش الاحتلال الإسرائيلي لمتطرفين أحرقوا أسرة فلسطينية، معلنا أن هناك استفزاز متعمد بالتزامن مع العدوان الغاشم على قطاع غزة، إذ قام أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي بغرس شجرة تكريمًا لعميرام بن أوليئيل، وأريئيل دانينو، متطرفَيْنِ من أصل أربعة أحرقوا أسرة «دوابشة» الفلطسينية بدمٍ باردٍ في الضفة لغربية عام 2015، حينما ألقوا قنبلة حارقة على منزلهم وهم نيامٌ؛ ما تسبب في استشهاد طفل رضيع ووالديه.

مرصد الأزهر يدين تكريم متطرفيين أحرقوا أسرة فلسطينية

وأضاف المرصد في بيانه بأن الجندي المتطرف وثق تلك اللحظات، قائلًا: «زرعنا هنا الشجرة من أجل هَبَّة شعب إسرائيل وإطلاق جميع الأسرى، بما فيهم عميرام أوليئيل وأريئيل دانينو، نحن لا ننساكم، فأنتما جزء من هذا الصراع. ولن ننسى أي شخص بقي وراءنا».

وذكر المرصد أنه في سبتمبر الماضي ترددت أنباء عن مطالبة أعضاء في الكنيست ووزراء في الكيان الصهيوني بإطلاق سراح قاتل عائلة دوابشة، إضافة إلى جمع تبرعات لصالحه، ما يعد بمثابة تشجيع للمستوطنين لإعمال العنف والقتل والتدمير في صفوف الفلسطينيين دون رادع قانوني.

واختتم المرصد بيانه بأن الدعوى التي أطلقها هذا الجندي المتطرف لإطلاق سراح اثنين من المستوطنين المتطرفين تدل على أن التطرف والإرهاب سمة متلازمة لجنود الاحتلال ومستوطنيه، كما تدل على رغبة الاحتلال وجنوده في العودة إلى غزة والاستيطان فيها مرة أخرى رغم إنكار نتنياهو وقادته الأمنيين ذلك في جميع بياناتهم.