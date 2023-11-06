عيادات ثابتة ومتنقلة.. «صحة قنا» تنظم قوافل طبية على مدار 3 أيام

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، إطلاق القافلة الطبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خلال الفترة من 7 وحتى 9 نوفمبر الجاري.

وأوضح بدران، في بيان صحفي، أن القافلة الطبية تشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة من تركيب اللولب، وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، والكشف على السيدات من خلال فريق طبي متخصص من أخصائيي تنظيم الأسرة والنساء والتوليد، مشيرًا إلى أن القافلة سوف تقدم خدماتها بالعديد من القرى من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة.

أماكن تواجد القوافل الطبية

من جانبها، أشارت الدكتورة رانيا الشهير، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، إلى تواجد القافلة بقرى أبو مناع، العطيات، العزب، فاو، وقرى أبو دياب بمركز دشنا، والنجاحية بهجورة، وساحل البقيلي والحلفاية، بمركز نجع حمادي.

وأكدت الشهير، تدريب الفريق الطبي تدريبًا جيدًا على استخدام الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى عقد ندوات توعية مكثفة للمواطنين إثناء عمل القافلة حول أهمية تنظيم الأسرة ودورها في خلق مجتمع يحظى أفراد بكامل الرعاية الصحية والخدمية.