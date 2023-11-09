كشف مجاني على مرضى السكر بالمعهد الطبي في دمنهور الثلاثاء المقبل

أشار الدكتور وائل الضوى مدير عام المعهد الطبي القومي بدمنهور إلى أنه سيتم توقيع الكشف المجاني لمرضى السكري وإجراء جميع الفحوصات اللازمة مجانا، كما سيتم الكشف فى تخصصات «السكري والباطنة، الكلى، الأعصاب، جراحة الأوعية والقدم السكري، العيون»، وذلك يوم الثلاثاء المقبل بالعيادة الخارجية بالمعهد الطبي القومي بدمنهور.

الكشف مجانا على مرضى السكر في البحيرة

يأتي ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للسكرى الموافق 14 نوفمبر 2023 الذى يهدف إلى تعزيز الوعى الصحى لمرضى السكر والكشف المبكر والتوعية بالمرض والوقاية من مضاعفاته، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ والدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في البحيرة

ومن جهته أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن هناك خطة تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة وذلك للعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

وفي السياق ذاته وجهت الدكتورة نهال بلبع بتكثيف القوافل الطبية في مختلف المراكز والقرى بنطاق المحافظة لتوقيع الكشف المجاني على المواطنين