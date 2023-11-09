إزالة 221 حالة تعد على الأراضي الزراعية ببني سويف.. مساحتها 11 فدانا

أزالت الوحدات المحلية في محافظة بني سويف، بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، 221 حالة تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية تقدر بمساحة 11 فدانا خلال الـ24 ساعة الماضية.

مواجهة كافة اشكال التعديات على الأراضي الزراعية في بني سويف

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن العمل مستمر في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالتها في المهد.

متابعة أي متغيرات مكانية غير قانونية

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة 221 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

وشنت الجهات التنفيذية حملات مكثفة، للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات من إزالة 221 حالة تعد خلال الـ24 ساعة الماضية، بكافة قرى ومدن المحافظة.