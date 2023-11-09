محافظ دمياط تُهنئ الطالب النابغة بعد التحاقه بكلية العلوم

هنأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الطالب النابغ يحيى عبد الناصر محمد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، بعد موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في جلسة المجلس المنعقدة أمس على التحاقه بكلية العلوم في جامعة دمياط، نظرًا لنبوغه العلمي.

تهنئة الطالب النابغة بدمياط

وأوضحت «عوض» في بيان لها أنه جرى تقديم التهنئة لأسرة الطالب النابغة بدمياط، مؤكدة أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تهتم بملف رعاية النابغين والشباب المتفوق علميا ودعم الباحثين.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج النابغين فى جامعة زويل، وتقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسى حتى يصبح فى المكانة العلمية التى يستحقها.

وأشارت إلى أنه في ضوء ما قامت به وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من إجراء اختبار قدرات دولى للطفل «IQ Test»، وخوض الطالب اختبارات القبول بمدينة زويل، وخضع لاختبارات لتحديد مستوى اللغة الانجليزية وحصوله على مستوى ممتاز مما يؤهله للدراسة بالجامعة دون الحاجة لمقررات تمهيدية فى اللغة الإنجليزية واجتاز المقابلة بنجاح.